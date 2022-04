112-nieuws: maaltijdbezorger botst met auto • Kruidvat-overvaller in beeld

19.32

Op de Tramsingel in Breda is vrijdagavond rond kwart over zeven een ongeluk gebeurd. Een maaltijdbezorger op een scooter kwam in botsing met een auto. De scooterrijder is lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was na het ongeluk nog aanspreekbaar. De weg was korte tijd afgezet.