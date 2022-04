112-nieuws: motorrijder gewond na val van talud • autobrand in Liesbos

11.25

Een scooterrijder is woensdagavond in Helmond met geweld beroofd van zijn scooter. Dit gebeurde rond kwart over elf op de Deltaweg, vlakbij de Overloop. Het slachtoffer werd benaderd door drie of vier mensen in een donkere auto. Zij stapten uit de auto en spoten het slachtoffer vloeistof in de ogen, vermoedelijk peperspray. Het slachtoffer probeerde op zijn scooter weg te komen, maar vanwege de hevige pijn in zijn ogen zag hij steeds slechter en kwam hij ten val. Daarna gingen de verdachten er alsnog met zijn scooter vandoor.