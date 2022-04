Oekraïeneschool is week open: 'Ze tekenen een tank die over een lijk rijdt'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Volle klaslokalen, pianomuziek die door de hal schalt, sportende tieners in de sporthal. En toch… achter de vrolijke koppies van de kinderen zit veel verdriet. Ze moesten alles achterlaten in Oekraïne, toen Russische soldaten hun land binnenvielen. “Ze tekenen de meest bizarre dingen: een tank die over een lijk heenrijdt, een begraafplaats."

"Helaas maken ze dit soort gruwelijkheden van dichtbij mee”, zegt coördinator Robbert Pieschel van de 'Oekraïeneschool' in Eindhoven. Honderden kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar krijgen hier les. De eerste week zit erop en duidelijk is dat het hier niet om een ‘gewone’ school gaat. Aan begeleiding en traumaverwerking wordt veel zorg besteed. Een kinderpsycholoog uit Oekraïne helpt met de gesprekken en laat de kinderen tekeningen maken. “Zo verwerken ze trauma’s”, zegt Pieschel. De school voor basis- en voortgezet onderwijs is veel meer dan een school alleen.

"Veel van deze kinderen zaten wekenlang in een schuilkelder, zonder eten."

Kinderpsycholoog en -therapeut Anna Pokrovska begeleidt de kinderen. Ze is ook gevlucht en moest haar man achterlaten. Net zoals veel kinderen die noodgedwongen afscheid van hun vader moesten nemen, omdat hij blijft vechten in de oorlog. “Ze hebben op emotioneel vlak allemaal steun en hulp nodig", vertelt ze. "De kinderen zijn een belangrijk deel van hun leven kwijt, hun vrienden, schoolleven, familie. Sommigen hebben geen huis meer. Veel van hen zaten wekenlang in een schuilkelder, zonder eten.” Als het de kinderen tijdens de les te veel wordt, mogen ze even naar een andere ruimte. Daar worden ze dan opgevangen. Ook de docenten kunnen het zwaar hebben, zeker als er weer een berichtje in het nieuws komt over de oorlog. “Soms lopen ze uit het niets het lokaal uit,” zegt Pieschel die normaal gesproken op het Stedelijk College in Eindhoven werkt.

"Soms barst een docent in tranen uit omdat hij geen contact kan krijgen met zijn familie."

“Ze zien dat er iets is gebeurd en willen dan checken of het in hun regio is. Heb ik familie daar? Ze gaan dan videobellen. Soms barst zo’n docent in tranen uit omdat hij geen contact kan krijgen. Dat is de realiteit. Aan het einde van de dag hebben we een afronding en daar is ruimte om met elkaar te praten. De emotie komt dan los. We hebben collega’s die geschoold zijn om ondersteuning te bieden.”

"Ik kan mijn geheimen delen, ik ben niet eenzaam."