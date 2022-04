Grote verschillen tussen Veiligheidsregio's bij opvang Oekraïners

In heel Brabant zijn er nu 3531 opvangplekken voor gevluchte Oekraïners beschikbaar, maar de verschillen tussen de drie Veiligheidsregio's zijn groot. Zo zijn bijna alle opvangplekken in Midden- en West-Brabant gevuld, terwijl in Zuidoost-Brabant slechts een kwart van de bedden wordt gebruikt.

Komende tijd wordt er een grote toestroom van gevluchte Oekraïners verwacht, de gemeenten zetten daarom alle zeilen bij. In een week tijd verdubbelde het aantal bezette opvangplekken in onze provincie al.

In de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is 25,8 procent van de opvangplekken momenteel gevuld, dat zijn 759 mensen. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Noord is daar zo'n 70 procent van de opvangplekken bezet. Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zit het zelfs bijna vol: 84 procent van de opvangplekken is daar momenteel in gebruik. Waarom de verschillen tussen gemeenten zo groot zijn, weten de Veiligheidsregio's niet.

Twee mensen opgevangen in Alphen-Chaam

Het zijn vooral de grote steden, zoals Eindhoven en Breda, waar veel plek is om gevluchte Oekraïners op te vangen. Maar de verwachting is dat de opvangplekken meer naar dorpen zullen verschuiven.

Toch zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Zo zijn er ook gemeenten waar nog nauwelijks mensen worden opgevangen, zoals in Alphen-Chaam. De inwoners van Alphen-Chaam zijn daar verbaasd over: