112-nieuws: auto's zwaar beschadigd bij botsing • botsing maaltijdbezorger

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant, met een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

06.45 Verwaarloosde papegaaien in loods In een loods aan de Leuvert in Beers hebben agenten tijdens een controle zwaar verwaarloosde papegaaien ontdekt: 118 Caique-papegaaien, waarvan er inmiddels zeven overleden waren, en twee soldatenara's. De dieren waren er zo slecht aan toe dat specialisten waarschuwden dat er binnen enkele dagen veel meer diertjes zouden overlijden, als zij in dezelfde erbarmelijke omstandigheden zouden verblijven. LEES OOK: Honderd verwaarloosde papegaaien ontdekt in loods: 'Zijn er slecht aan toe'

06.39 Mannen vast na stelen spullen uit garage Tilburg Twee mannen zijn aangehouden na een inbraak in een garage in Tilburg. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. "De mannen hadden hun auto volgeladen tot er niks meer bij paste", laat een woordvoerder weten. Vervolgens gingen ze ervandoor. Agenten wisten de bestuurder te stoppen en hielden de verdachten aan. Alle gereedschappen worden dit weekend teruggeven aan de eigenaar.

23.16 Auto's zwaar beschadigd bij botsing Twee auto's zijn vrijdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op de kruising van de Dalemdreef met de Spaubeekstraat in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien. "Het ging mis toen een automobiliste die van de Dalemdreef kwam linksaf de Spaubeekstraat wilde oprijden", laat een 112-correspondent weten. "Ze zag daarbij een andere automobilist, die op de Dalemdreef reed, over het hoofd." De bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De zwaar beschadigde auto's zijn door een bergingsbedrijf getakeld. Het ongeluk in Tilburg gebeurde rond kwart over tien 's avonds (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).