In Beek en Donk is je zonnebloemolie drie loempia's waard

Eén literfles zonnebloemolie, in ruil voor drie loeihete loempia's. Op het Heuvelplein in Beek en Donk is ruilhandel nieuw leven ingeblazen. De plaatselijke loempiabakster Phoebe worstelde sinds weken met het tekort aan zonnebloemolie en tarwebloem. En daar bedachten haar vaste klanten een oplossing voor. "Ze zijn zo lief, dat ik het nu zelfs de score voor ze bijhoud in een boekje", vertelt Phoebe uitgelaten. Daarin turft ze het aantal loempia's dat iedere klant nog krijgt. "Je krijgt drie loempia's voor een fles olie en één loempia voor een pak bloem."