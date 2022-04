112-nieuws: bestelbus slaat over de kop • man vast na mishandelen vrouw

00.48

Een bestelbus is zaterdagavond over de kop geslagen na een botsing op de Molenweg in Beek en Donk. De bestuurder van de bestelbus kwam daar rond kwart over elf zaterdagavond in botsing met een andere automobilist. De bestelbus is aanzienlijk beschadigd, de auto liep aanmerkelijk minder schade op. De bestuurder van de bestelbus is in een ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.