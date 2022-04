Ophef over laagvliegende Apache tijdens broedseizoen: 'Kom op zeg!'

Een filmpje van een helikopter van Defensie die zo laag boven een natuurgebied vliegt dat hij bijna de grond kust, doet ook figuurlijk veel stof opwaaien. De wieken van de Apache laten tussen Woudrichem en wijk en Aalburg het water opstuiven en je ziet de vogels vluchten. De man die het filmpje plaatste op Twitter schrijft daarbij: "Kom op zeg. Het is broedseizoen!' Hij krijgt veel bijval van andere Twitteraars.

Onder meer oud-Statenlid Hermen Vreugdenhil deelt de beelden op Twitter. Ophef over laagvliegdende heli's tijdens het broedseizoen zijn niet nieuw, zo weet de politicus. "Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dat maakt het overigens niet beter verteerbaar."

Ook Jos Schenkeveld, boswachter van het bewuste gebied, kent de boosheid. "Ik werk hier nu 14 jaar en weet niet beter dan dat hier door de luchtmacht geoefend wordt. Er zijn zeker in dit natte gebied geen wandelaars, geen bomen waardoor het ideaal oefenterrein is", concludeert hij wat bitter.

Defensiewoordvoerder Wilko ter Horst-Destra legt uit: "Het Maas-Waalgebied is een laagvlieggebied waar getraind mag worden door de luchtmacht." Hij vervolgt: "Het is niet zo dat we expres de natuur willen verstoren in het broedseizoen. We houden er zelfs rekening mee, maar soms kan het niet anders. Niemand zit te wachten op een gans tussen de wieken. Dat is gevaarlijk voor mens en dier."