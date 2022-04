Dit is de dader met blauwe ogen van mogelijk twee gewapende overvallen

1/1 Gewapende overvallen op supermarkten in Eindhoven.

In Eindhoven waren eerder dit jaar twee gewapende overvallen op PLUS-supermarkten. De politie heeft een vermoeden dat het mogelijk om dezelfde dader gaat. Bureau Brabant toont beelden van beide overvallen. Opvallende overeenkomst: de blauwe ogen van de overvaller.

De eerste overval was op zaterdag 19 februari bij een supermarkt aan de Woenselsestraat in Eindhoven. Rond halfzeven kwam de in het donker geklede overvaller de supermarkt binnen en bedreigde een medewerkster van de servicebalie met een mes. Zij gaf de overvaller wat geld. Daarna ging de overvaller ervandoor.

De tweede overval was op zaterdag 5 maart bij een supermarkt aan het Dirigentplein in Eindhoven. Ook hier kwam overvaller aan het begin van de avond binnen. Opnieuw werd een medewerkster van de servicebalie bedreigd met een mes. Dit keer deed de overvaller zelf meerdere grepen uit de kas. Nadat hij voldoende had buitgemaakt, maakte hij zich uit de voeten.

Volgens de politie zijn er meerdere overeenkomsten bij beide overvallen, onder meer de blauwe ogen van de dader. Wie herkent deze dader?

