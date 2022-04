Oude veerpont Werkendam III wordt toch geleverd aan de hoogste bieder

Getouwtrek om geveilde veerboot Werkendam3: 'De boot is me toegewezen'

De oer-Werkendamse veerpont de Werkendam lll, die in december vorig jaar werd geveild, gaat toch geleverd worden aan de hoogste bieder: Jaap Koeman. Ondanks dat hoogste bod wilde de verkopende partij de veerboot aanvankelijk niet aan hem leveren. "Wij hadden gehoord dat Koeman een handelaar was, in plaats van de gezochte liefhebber die het bootje zou opknappen en koesteren", zegt Henri van Noorloos van de verkopende stichting.

Rob Bartol Geschreven door

Jaap Koeman was in december van het vorig jaar de hoogste bieder op de veiling, waar de oude veerboot Werkendam lll werd geveild. "Ik had de boot voor 52.000 euro gekocht, maar de verkopende stichting wilde mij de boot simpelweg niet leveren", vertelt hij. "Opeens was er sprake van verkoop bij gunning, terwijl bij de veiling daar met geen woord over werd gerept. Vandaar het kortgeding maandag, ik heb de boot gekocht op die veiling en wil hem ook geleverd krijgen."

"We zijn er onderling uitgekomen."

Henri van Noorloos van de stichting veerdienst Werkendam vertelt dat de rechter maandag op de valreep geen uitspraak hoefde te doen. "We zijn er onderling uitgekomen. Met Koeman is nu afgesproken dat hij de veerpont Werkendam lll de eerste drie jaar niet mag doorverkopen. We hadden geluiden gehoord uit scheepvaartkringen dat hij dat van plan zou zijn. Vandaar dat we tot nu toe hadden geweigerd om de boot over te dragen."