Voor tonnen aan peperdure sneakers gestolen, man en vrouw opgepakt

Foto: Jos Verkuijlen

De politie heeft afgelopen week een 26-jarige vrouw uit Berlicum en een 36-jarige man uit Nieuwkuijk aangehouden in verband met een diefstal van negenhonderd paar sneakers in Veldhoven. Daarbij is in oktober voor 200.000 euro aan schoenen buitgemaakt.

Frits van Otterdijk Geschreven door