Familie van vermiste jongen is radeloos: 'We hebben amper geslapen'

De vermiste 14-jarige jongen uit Almkerk is terecht (foto: Pexels).

Een 14-jarige jongen vertrok maandag naar school in Sleeuwijk maar is daar nooit aangekomen. Sindsdien is zijn familie naarstig op zoek naar hem. Dat vertelt zijn stiefvader tegen Omroep Brabant.

Noël van Hooft & Lobke Kapteijns Geschreven door

UPDATE: Vermiste 14-jarige jongen uit Almkerk in goede gezondheid gevonden De jongen liet geen briefje achter en heeft ook niets gezegd op het moment dat hij naar school vertrok. Maandagavond bracht de politie het bericht naar buiten dat de jongen vermist wordt.

"We proberen hem al de hele tijd te bellen, want hij heeft zijn telefoon bij zich, maar die staat uit."