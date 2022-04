Familie vermiste Sebastien (14) is radeloos: ‘We hebben amper geslapen'

Sebastien uit Almkerk wordt vermist (foto: Politie Dongemond).

De vermiste jongen Sebastien vertrok maandag naar school in Sleeuwijk maar is daar nooit aangekomen. Sindsdien is zijn familie naarstig op zoek naar hem. Dat vertelt zijn stiefvader tegen Omroep Brabant.

Noël van Hooft & Lobke Kapteijns Geschreven door

De 14-jarige Sebastien liet geen briefje achter en heeft ook niets gezegd op het moment dat hij naar De Schans in Sleeuwijk vertrok. Maandagavond bracht de politie het bericht naar buiten dat de jongen vermist wordt.

"We proberen hem al de hele tijd te bellen, want hij heeft zijn telefoon bij, maar die staat uit."

Sebastien woont zeven jaar bij het gezin in Almkerk. "Het is een Tsjechische jongen, het is echt een boerenjongen geworden", vertelt zijn stiefvader. "Hij heeft niks gezegd, niks achtergelaten. We hebben helemaal geen aanknopingspunten. We proberen hem al de hele tijd te bellen, want hij heeft zijn telefoon bij zich, maar die staat uit." Hij geeft aan dat ze amper tot niet geslapen hebben afgelopen nacht. Ook de buurvrouw van het gezin hoorde afgelopen nacht dat de jongen vermist wordt. "Ik ben er heel erg van geschrokken. Het is zo'n lieverd, een klein beetje een verlegen kind." Zijn stiefvader voegt er aan toe: "Hij is wel makkelijk beïnvloedbaar."