Ontslagen wethouder wil stoppen met strijd rond zijn ontslag

Oud-wethouder Guido Schoolmeesters uit Someren wil de rechtszaak staken tegen het onderzoeksbureau dat een rapport schreef dat tot zijn ontslag leidde. Schoolmeesters wilde in de rechtszaal de burgemeester en wethouders horen over zijn ontslag. Hij ziet daar nu van af. Onverwachte wending: het onderzoeksbureau wil nu wél mensen gaan horen.

Vorige week besloot zijn partij om een andere kandidaat naar voren te schuiven als wethouder. De partij wilde niet in de oppositie terechtkomen, omdat er nog nooit zo'n grote verkiezingswinst was gehaald.

Volgens het onderzoeksrapport heeft Schoolmeesters zijn zoon voorgetrokken bij de aankoop van een starterswoning. Ook heeft hij een bouwbedrijf voorgetrokken, volgens de onderzoekers. De gemeenteraad ontsloeg hem op basis van het rapport. Schoolmeesters was woedend over zijn ontslag en spande een procedure tegen het onderzoeksbureau aan.

Toch gaan de verhoren in de rechtbank door. De rechter heeft gevraagd of onderzoeksbureau Necker van Naem gebruik wil maken van het recht op wederhoor en dat wil Necker graag. Reden: de opgelopen reputatieschade. "Een deel van de getuigenissen is nu openbaar. Als wij nu niet de andere getuigen horen, dan komen wij in het nadeel te staan. We willen niet dat er aan cherry picking wordt gedaan", zegt Roel Freeke van het onderzoeksbureau. Wie er wanneer wordt opgeroepen wordt later bekend. Het onderzoeksbureau weet nog niet of ze de burgemeester wil horen. Het kan ook dat Schoolmeesters zelf wordt opgeroepen.

Een paar maanden geleden werden drie ambtenaren gehoord voor de rechtbank. Zij vonden dat er niemand was voorgetrokken bij de bouw en verkoop van de starterswoningen. De onderzoekers blijven achter hun rapport staan. "We juichen het wel toe als Schoolmeesters hiermee wil stoppen", zegt Freeke. "Maar dan wil ik een vergoeding van onze kosten, de aansprakelijkheid moet uit de lucht en het moet duidelijk zijn dat ons rapport gewoon goed is. Als je de boel ontketent, moet je ook de consequenties dragen."

