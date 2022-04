School weigerde leerling toegang die door hazenlip geen mondkap kon dragen

Scholier van Onderwijscentrum Leijpark moest ondanks ontheffing toch mondkapje dragen. (Foto: Omroep Brabant)

Toen in coronatijd het mondkapje verplicht was, kon een leerling van Onderwijscentrum Leijpark lange tijd niet naar school. Omdat hij een hazenlip heeft, kon hij geen mondkapje dragen. Via de dokter regelde hij een ontheffing. Maar de Tilburgse school voor speciaal onderwijs was onverbiddelijk: mondkap op, anders geen toegang. De ouders stapten naar de rechter.

De ouders willen, om hun kind te beschermen, alleen anoniem hun verhaal doen. “Een mondkapje dragen is voor mijn zoon heel lastig”, legt zijn moeder uit: “Door zijn hazenlip, kan hij er heel moeilijk door ademhalen, hij krijgt er hoofdpijn van”.

"We stonden met onze rug tegen de muur."

“Van vier verschillende artsen hadden we een ontheffing van de mondkapjesplicht geregeld”, vertelt de vader. “Maar de school accepteerde dit niet. Deze vier ontheffingen moesten worden gecontroleerd door een onafhankelijke arts die de school zou inschakelen. Maar dat bleek gewoon de arts te zijn waar de school altijd zaken mee doet. Die keurde het af en we stonden met onze rug tegen de muur.” In een reactie laat directeur Harry Hoekjen van OC Leijpark weten: “Wat corona betreft hebben we de landelijke richtlijnen voor het onderwijs gevolgd, mede gezien de kwetsbaarheid van veel leerlingen op onze school.” Volgens de vader werd dat inderdaad als argument in de rechtszaak gebruikt: “Maar er zaten in coronatijd helemaal geen kwetsbare kinderen op school. We zijn gewoon voor de gek gehouden.” Tot een uitspraak van de rechter kwam het niet: “Een week vóór de uitspraak, stopte de mondkapjesplicht. Daardoor was er voor onze rechtsbijstandverzekering geen spoedeisend belang meer. Dus toen hebben we de zaak teruggetrokken.” Terugblikkend snapt de vader de tegenwerking van de school niet: “Onze zoon was de enige van alle 450 leerlingen die aanspraak maakte op een ontheffing.”

"We zijn redelijk getraumatiseerd."

De affaire laat bij de ouders diepe sporen na. De moeder: “Deze school voor speciaal onderwijs kijkt niet naar de bijzondere behoeftes van ons kind en wil niet meedenken over alternatieve oplossingen. We zijn redelijk getraumatiseerd.” Vanwege privacy wil de school niet verder op deze situatie ingaan. De zaak is bij de onderwijsinspectie bekend. LEES OOK: Ouders woest op speciaal-onderwijsschool: 'Kind stond te spugen van angst'