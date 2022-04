Rolstoelpad opgeknapt na handtekeningactie: 'We hebben weer vrijheid'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Rolstoelpad vol gaten opgeknapt na handtekeningactie, maar niet foutloos

Een rolstoelpad in de bossen van Geldrop was jarenlang zo slecht, dat het gekscherend Parijs-Dakar werd genoemd. Het zat vol hobbels en kuilen. Dankzij een succesvolle handtekeningenactie pakte de gemeente het aan. Woensdag was de feestelijke onthulling van het spiksplinternieuwe pad. Toch was het niet helemaal gatenvrij bij de opening.

Vol enthousiasme gaat Henk van Buul (67) letterlijk met z'n rolstoel door het lint. Hij mocht het nieuwe pad openen. "Dit is fantastisch! Hier in het bos hoeft geen biljartlaag te liggen. We hebben weer vrijheid." Toch staat de enthousiaste stoet rolstoelgangers al snel stil, halverwege het pad. "Kijk, hier zit nog een gat. Een klein minpuntje", wijst Henk. "Toch is het altijd nog heel stuk beter dan dat het was hoor", voegt hij gelijk toe. Ook verderop zitten nog een paar kleine gaten. "De puntjes op de 'i' zijn dit", zegt hij optimistisch. Het pad werd in 2001 aangelegd, in het bos vlakbij de woonzorgcentra Berken en Heuvel. De laatste jaren verloederde het pad flink. Hobbels en kuilen met plassen water bepaalden het beeld. Zelfs voor voetgangers was het niet fijn meer om eroverheen te lopen.

"Enorm verpauperd was het."

Buurtbewoner Peter van Stiphout (60) uit Geldrop zit zelf niet in een rolstoel, maar hoorde de klachten. "Ik kon echt niet geloven dat het een rolstoelpad was. Enorm verpauperd was het. Jarenlang was er helemaal niks aan gedaan." Hij legde zich niet bij de situatie neer en trok ten strijde. Hij haalde ruim 200 handtekeningen op. Hij kreeg wethouder Rob van Otterdijk zelfs zover om het pad uit te proberen in een rolstoel. Die reed begin oktober een paar keer door een flinke kuil en erkende dat het niet te doen is. "Het is de laatste jaren aan de aandacht van de gemeente ontsnapt", gaf de wethouder toen toe. Hij beloofde het snel aan te pakken. Ruim een half jaar later ligt er dus een fonkelnieuwe laag.

"We gaan het aanpakken."

De gemeente belooft ook de laatste gaten zo snel mogelijk te vullen. "Ik ga dit doorgeven. We gaan het aanpakken en ook goed onderhouden in de toekomst", zo belooft wethouder Peter Looijmans.

Het gloednieuwe pad (foto: Omroep Brabant).