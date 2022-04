Minder verkeersdoden, maar hier ging het nog vaak mis: 'Auto is de baas'

Al jaren strijdt Ron voor betere verkeersveiligheid in Roosendaal.

Het aantal verkeersdoden mag afgelopen jaar dan weer gedaald zijn, dat betekent niet dat het overal koek en ei is. Weet ook Ron Vuijk (65) uit Roosendaal. Hij strijdt al jaren voor de verkeersveiligheid van fietsers, maar zag hoe het vorig jaar in zijn gemeente nog drie keer mis ging met fatale afloop.

Een van die ongelukken gebeurde op de Burgemeester Schneiderlaan, toen een 65-jarige fietser tijdens het oversteken werd aangereden door een auto. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En dat was zeker niet de enige keer dat die plek voor grote problemen zorgde. Zo vielen er op diezelfde kruising eind 2020 drie gewonden toen een auto op een bestelbus botste en moest kort na het dodelijke ongeluk een scooterrijder naar het ziekenhuis na een crash met een auto. Afgelopen november was het opnieuw raak, toen een scholiere tijdens het oversteken werd aangereden door een auto. Het zijn juist dit soort situaties, die Vuijk zo frustreren. "Auto's rijden te hard op zo'n weg, zijn even afgeleid en hebben niet door dat overstekende fietsers voorrang hebben." Dat een herindeling van de weg, bijvoorbeeld met een rotonde, al verschillende keren is uitgesteld, maakt het volgens Vuijk nog pijnlijker. "De verkeersveiligheid lijkt gewoon niet belangrijk in de ogen van de politiek."

"Hoe vaak ik niet van fietsers hoor dat ze door een zijspiegel worden aangetikt."

Want ook op andere plekken gaat het volgens hem geregeld mis. "Er zijn verschillende smalle straten, die eind negentiende eeuw zijn aangelegd. Daar is gewoon geen ruimte voor het verkeer van vandaag. Hoe vaak ik niet van fietsers hoor dat ze door een zijspiegel worden aangetikt. Of dat er plots een enorme bus langsraast, die hen bijna meezuigt." En dat is niet het enige. "We hebben hier een turborotonde, waar om de haverklap iets gebeurt. Vind ik niet alleen, hoor. Laatst sprak ik een agent die precies hetzelfde zei." De oorzaak van de problemen? "Het is een druk punt, waar fietsers in beide richtingen de rotonde over mogen. En dan kunnen ze ook nog vanuit verschillende richtingen komen. Je kunt het de automobilisten niet eens kwalijk nemen. Niemand kan vier kanten tegelijk opkijken."

"De vorige wethouder reed alleen maar in zijn BMW door de stad."

Dus is het volgens Vuijk wachten op de volgende slachtoffers. Al is dat wachten niks voor hem. Vorig jaar blies hij de lokale afdeling van de Fietsersbond nieuw leven in. "Zodat we in gesprekken met de politiek een stuk serieuzer worden genomen." Dat lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen. "We krijgen nu ook een nieuwe wethouder. De vorige reed alleen maar in zijn BMW door de stad en had geen idee hoe het is op de fiets. Bij zijn afscheid heb ik hem oprecht veel fietsplezier toegewenst met zijn kleinkinderen. Wel met een lijstje van vijftig punten erbij die hij beter kan vermijden."

"Wat mij betreft stellen we op fietspaden een maximum snelheid in van 15 kilometer per uur."

Of Ron zelf oplossingen heeft die de veiligheid ten goede komen? "Stop met alles naar het fietspad te verplaatsen. Het wordt steeds drukker met allerlei elektrische apparaten, die je vaak niet eens aan hoort komen. Wat mij betreft stellen we op die fietspaden zelfs een maximum snelheid in van 15 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. En dan de auto's naar maximaal 30. Komen we een heel eind."