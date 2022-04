Opnieuw minder doden in het verkeer in Brabant

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

In Brabant vielen vorig jaar 91 dodelijke verkeersslachtoffers. Dat is het laagste aantal doden sinds 2013. Het aantal verkeersdoden in onze provincie daalt sinds 2018.

Malini Witlox / ANP Geschreven door

Brabant is niet langer de provincie met de meeste verkeersdoden. In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland, elk met 94 verkeersdoden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op onderstaande kaart vind je per provincie het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2021 en 2020:

