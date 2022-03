Verongelukte tieners Anthony, Elvis en Levi herdacht in Eindhoven

Een enorme menigte op de been, met ballonnen en kaarsjes (Foto: Raymond Merkx).

Honderden mensen zijn woensdagavond bij elkaar gekomen om de verongelukte tieners Anthony, Elvis en Levi te herdenken. De drie jongens kwamen afgelopen november om het leven bij een ongeluk in Helmond. Nabestaanden kregen een fotoportret in plexiglas met daarop een foto van de jongens. Een monument laat nog op zich wachten, maar er werd al wel een spandoek opgehangen met hetzelfde portret.

Raymond Merkx & Thijs den Ouden Geschreven door

De plotselinge dood van de jongens zorgde voor een enorme schokgolf door het land. De tieners zijn allesbehalve vergeten: maanden na de dood is opnieuw een enorme menigte op de been, met ballonnen en kaarsjes. De herdenking was bij het Johan Cruyff Court in de Generalenbuurt in Eindhoven, waar de jongens graag rondhingen.

Het spandoek met de vier vrienden erop (Foto: Raymond Merkx).

"Het was een mooie en rustige bijeenkomst. Mensen hadden heel veel steun aan elkaar en dat is het belangrijkste", vertelt zanger Django Wagner, die ook aanwezig was bij de herdenking. Hij is familie van Anthony, de 16-jarige jongen die achter het stuur zat. "Niemand praat het goed dat ze die auto hebben meegenomen, maar het waren kinderen. Dit is wel een hele dure prijs die zij hebben moeten betalen", zegt Wagner. Nick Dekkers, de stiefvader van Levi, is diep onder de indruk van de massale steun.

"De saamhorigheid maakt het meeste indruk. Dat er voor drie jongens van zestien en zeventien jaar oud toch zoveel mensen komen om ze de laatste groet te komen brengen. Ik weet zeker dat die jongens daarboven een glimlach hebben en denken: komen die allemaal voor ons?" Op 14 november 2021 botsten de tieners frontaal tegen een ambulance op de Heeklaan in Helmond. Bij de aanrijding kwamen de drie jongens van vijftien en zestien uit Nuenen en Eindhoven om het leven. Een vierde jongen die in de wagen zat, raakte zwaargewond. Ook hij staat op de foto en het spandoek. Hij was woensdag aanwezig bij de herdenking.

Fotoportret in plexiglas (Foto: Raymond Merkx).