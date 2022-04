Schmidt hoopt dat supporters doorslag gaan geven nu hij spelers mist

Ondanks dat alle kaarten nog open liggen voor PSV in aanloop naar de return tegen Leicester, was er van veel positiviteit niks te merken. Roger Schmidt benadrukte dat de aanloop naar de wedstrijd niet optimaal was maar rekent op de PSV-supporters: “We hebben de beste sfeer nodig.”

In aanloop naar het duel kreeg PSV maar weer eens te maken met twee blessuregevallen. Olivier Boscagli (einde seizoen) en Noni Madueke (mist sowieso Leicester) zijn er donderdag niet bij. Een aderlating voor Roger Schmidt. “We zijn heel blij dat we in de kwartfinale staan, maar je hoopt dan ook dat alle voorwaarden in je voordeel uitpakken. Dat is nu zeker niet het geval. We missen helaas belangrijke spelers.”

Vooral Boscagli zal gemist worden. “Het is een groot verlies. Boscagli ontwikkelde zich perfect bij PSV en is nu één van de belangrijkste spelers in de club. Maar er is geen tijd voor frustratie, we moeten door.”