Tilburg gooit deur dicht voor mestverwerkers, behalve voor die ene...

Tilburg gooit de deur dicht voor nieuwe mestverwerkers in de gemeente. Maandag werd tijdens een besloten raadsvergadering een besluit aangenomen dat dit mogelijk maakt. Het besluit verandert niets aan de vergunning van multinational VTTI voor de bouw van een grote én omstreden mestverwerker aan de Vloeiveldweg in Tilburg.

Achter gesloten deuren nam de Tilburgse raad maandag een voorbereidingsbesluit aan. Met zo'n besluit kondigt de gemeente feitelijk aan dat er gewerkt wordt aan een bestemmingsplan dat de bouw van mestverwerkers op industrieterreinen in de stad gaat regelen. Terwijl aan dat plan wordt gewerkt, krijgt niemand een vergunning voor mestverwerking in de stad.

Multinational

Eind vorig jaar kondigde multinational VTTI aan te beginnen met de bouw van een grote mestfabriek in Tilburg. Die nieuwe fabriek gaat biogas halen uit mest én droge mestkorrels produceren die als mest kunnen worden verkocht. Over het plan ontstond vooral in Tilburg-Noord onrust. Daar zijn mensen bang voor stank en overlast door vrachtauto's. Het bedrijf heeft tien jaar geleden al een vergunning gekregen van de provincie.

Tilburg en later ook de Brabantse Milieu Federatie hebben de provincie gevraagd die vergunning in te trekken. De provincie heeft daarop nog niet gereageerd maar wel de termijn waarop een beslissing genomen moet worden verlengd. Binnenkort loopt die termijn af.

Consequent

De Tilburgse wethouder Rik Grashoff noemt de volgens hem unanieme beslissing van de raad 'consequent'. "We willen die mestverwerker aan de Vloeiveldweg niet. Dan moeten we dus ook het bestemmingsplan veranderen en zorgen dat we eventuele ontwikkelingen op andere plekken in de stad kunnen controleren".

Dat VTTI al is gaan bouwen is volgens de wethouder 'voor hun eigen risico'. De provincie heeft onlangs een aanpassing van de oude vergunning goedgekeurd. "Daar zullen we zeker bezwaar tegen aantekenen", aldus Grashoff.

Onrust

Mestverwerking zorgt op veel plaatsen in Brabant voor onrust. De provincie denkt op dit moment over plaatsen waar nog nieuwe mestverwerkers gebouwd kunnen worden. De verwachting is dat die lijst ergens in de komende maanden naar buiten komt. Mestverwerkers die biogas maken, kunnen rekenen op financiële steun van het rijk. De regering wil biogas (uit mest) graag inzetten bij de energietransitie als vervanging van aardgas. Belangrijk argument daarbij is dat het aardgasnet nog veel extra capaciteit heeft terwijl het elektriciteitsnet op veel plekken te krap is om de stroom van nieuwe windmolens en zonneparken te verwerken.

In het westen van Brabant heeft een vijftal gemeenteraden al moties aangenomen die zich uitspreken tégen mestverwerking.