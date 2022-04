Moord op supermarktbaas: verdachte Yvon K. met pruik op voor rechter

Yvon K, de vrouw die verdacht wordt van het vermoorden van supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren, blijft nog langer vastzitten. De rechter vindt het feit dat ze op internet gezocht heeft naar het gif waaraan Grinwis zo goed als zeker is overleden de doorslag geeft om haar nog langer vast te houden. Yvon K kon volgens de rechter niet goed uit leggen waarom ze naar het gif zocht.

De tweeënzestigjarige Tilburgse verscheen bij de tweede proformazitting in de rechtbank in Breda met een pruik op, omdat er een rechtbanktekenaar in de zaal zat. Volgens advocaat van de verdachte Esther Vroegh zijn die tekeningen tegenwoordig zo levensecht, dat het de privacy van haar cliënt levenslang zou kunnen schenden.

De rechter twijfelde even of hij het wilde toestaan, maar besloot de pruik te tolereren. Hij had het in zijn 40-jarige carrière als rechter nog nooit meegemaakt.

Testament

Slachtoffer in deze strafzaak is supermarkteigenaar Chris Grinwis. Kort na de dood van zijn vrouw Mia, kreeg hij een relatie met de vrouw die voor haar zorgde voor ze overleed. Dat is Yvon K. Vlak voordat Chris overleed in december 2020, zou zijn testament zijn gewijzigd. Yvon K was aangewezen als enige erfgenaam.

Terloops kwam ter sprake dat Yvon K. ook geprobeerd heeft een andere man waarmee ze een relatie had over te halen zijn testament aan te passen. Hij is daarover verhoord en kon volgens de officier van justitie bewijzen dat hij zelfs al contact had gehad met een notaris. Maar uiteindelijk is dat testament tóch niet gewijzigd.

Bewijsvoering OM mager

Advocaat Esther Vroegh vindt de bewijsvoering van het OM mager en klaagde tijdens de zitting over de lange tijd die het onderzoek nodig heeft. Haar cliënt is een first offender, wat betekent dat ze niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Yvon K. ontkende alle betrokkenheid: “Ik durf met alles te zweren dat ik niets met de dood van Chris te maken heb. Ik wil weer terug naar huis om voor mijn dochter te zorgen. Geef me een enkelband. Ik hou me aan alle afspraken."

Tot midden april zit Yvon K. nog in het Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek. Daarna moet ze weer naar het huis van bewaring. In juni is de volgende rechtszitting.