Verdachte van moord supermarktbaas appte met haar dochter over testament

De 62-jarige vrouw uit Tilburg die verdacht wordt van de moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren heeft vlak voor zijn dood nog een foto van hem gemaakt. Op de foto staat ook het glas waarin de wijn zat waarin het middel pentobarbital zat, een middel waar de man aan is overleden, zo blijkt uit sectie. Het glas werd een dag later gevonden in de vaatwasmachine van Grinwis. Ook appte ze met haar dochter over zijn testament.

De Tilburgse vrouw zorgde voor de vrouw van Grinwis toen ze ziek was. Na haar dood kreeg ze een relatie met de supermarkteigenaar, die niet lang daarna ook overleed.

Al snel werd duidelijk dat de Tilburgse verdachte was in deze zaak. Ze had naar het giftige middel gezocht op Google en met haar dochter geappt over het testament van de supermarkteigenaar, die veel geld had. De rechtbank besloot maandag dat de verdachte geobserveerd moet worden in het Pieter Baan Centrum om te beoordelen of ze toerekeningsvatbaar is.

Dat blijkt uit de pro-formarechtszaak die maandag is begonnen voor de rechtbank in Breda. De Tilburgse vrouw die verdacht wordt van de dood van de voormalig supermarkteigenaar, wordt niet beschuldigd van de dood op zijn vrouw. Nadat bleek dat Grinwis was vergiftigd, werd ook de dood van zijn vrouw Mia Grinwis als verdacht gezien. Het Openbaar Ministerie liet haar stoffelijk overschot opgraven om haar dood nog eens te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt nu dat zij een natuurlijke dood is gestorven.

'Flesje stond al jaren op zolder'

De advocaat van de Tilburgse probeerde tijdens de eerste pro-formazitting haar cliënt uit voorlopige hechtenis te krijgen. Ze wordt gepest en heeft het zwaar. Ook de bewijzen om haar vast te houden waren volgens haar mager. Een flesje met daarin het giftige middel pentobarbital was op zolder van de vrouw gevonden. Maar volgens de advocaat stond dat er al jaren en zou de vrouw het zeker weggemaakt hebben als het voor de moord gebruikt was.

Maar volgens de rechter zijn er genoeg redenen om haar langer vast te houden. Bijvoorbeeld dat de Chris Grinwis in precies dezelfde houding werd gevonden als zij hem de dag ervoor had gefotografeerd. Ook de appjes tussen de Tilburgse vrouw en haar dochter over het testament bleken reden om haar langer vast te houden.

'Onzorgvuldige zelfdoding'

De verdachte vrouw kwam ook zelf aan het woord. Ze vertelde dat het niet vreemd was dat ze naar het middel pentobarbital had gezocht op Google. Voor haar werk voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde deed ze wel meer onderzoek.

Ze omschreef de dood van haar ex-partner als 'een zeer onzorgvuldige zelfdoding'. "Hij heeft wel een brief naar zijn notaris geschreven dat het leven zo betrekkelijk was, maar hij heeft geen antibraakmiddel genomen wat wel normaal is bij zelfdoding. Maar ik heb hem niet geholpen. Dat doe ik nooit bij vrienden”, zei de vrouw. Volgens haar was de heer Grinwis al heel lang bezig met zijn testament. Hij had al twee extra notarissen geraadpleegd, volgens de vrouw.

De vrouw was duidelijk in de rechtszaal: ze wil er alles aan doen om te vertellen dat ze onschuldig is: “Dit script krijgen ze in Hollywood niet verzonnen”, was het laatste dat ze maandag tegen de rechter zei. Bij de uitspraak over de voorlopige hechtenis was ze al niet meer. Volgens haar advocaat was ze te overstuur om dat aan te horen.

