Verpleegster (62) nu beschuldigd van moord op supermarktbaas

De vrouw die is aangehouden voor de dood van voormalig supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren, wordt verdacht van moord. Ze blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda beslist. De beslissing betekent dat ook de rechter ervan overtuigd is dat het dossier 'zwaar genoeg' is om de verpleegster langer vast te houden. De aanklacht tegen de vrouw is moord, meldde het Openbaar ministerie (OM) in Breda donderdagmiddag.

Verdachte Yvon K. (62) uit Tilburg is maandag opgepakt, omdat ze volgens de politie meer weet over de dood van Chris Grinwis. Hij overleed op 9 december onverwacht. Zijn dood was ‘onnatuurlijk’, denken politie en openbaar ministerie (OM).

Yvon K. was de verpleegster van Mia, de vrouw van Chris. Toen Mia overleed, kreeg Yvon een relatie met de supermarktbaas. En die overleed een half jaar daarna ook.

In Halsteren gaat het verhaal dat de verpleegster op de erfenis uit was van Chris. "Hij heeft een groot huis en heeft altijd veel verdiend met zijn supermarkt", zo vertelde iemand uit de buurt begin september.

Bekend en geliefd

Chris en zijn vrouw Mia woonden tegenover hun supermarkt, aan de Dorpsstraat in Halsteren en waren bekend en geliefd in het dorp. In februari 2019 kregen ze van het Halsters carnaval nog een onderscheiding: de Gedoetertoe, ‘omdat ze zich zeer enthousiast met een grote sociale betrokkenheid inzetten voor allerlei activiteiten en evenementen’. In de lokale krant verscheen een foto met Chris en Mia, die zwaait met een bos bloemen.

Kort daarna droegen Chris en Mia hun winkel na 25 jaar over aan een opvolger. Nauwelijks een jaar later, op 16 mei 2020, stierf Mia. Ze was 72 jaar oud en aan het dementeren. Chris overleed toen hij 65 jaar oud was, op 9 december datzelfde jaar.

Geruchten

Er werd eerst een natuurlijke dood vastgesteld bij Chris. Maar een dag later kreeg de politie het bericht dat er iets niet klopte. Er waren verdachte omstandigheden rond zijn dood, maar wat er loos was is niet bekendgemaakt. De officier van justitie gaf opdracht tot onderzoek en liet ook het stoffelijk overschot van Mia opgraven.

Daarna bleef het lang stil. Al gauw deden allerlei verhalen de ronde in het Bergse kerkdorp. De meest opvallende waren: Chris zijn testament is na de dood van Mia gewijzigd en Chris en de verpleegster hadden een relatie. De strekking van al die geruchten was helder: er klopt iets niet.

Lichaam vrouw opgegraven

Aan de stilte kwam abrupt een einde toen de politie eind augustus het lichaam van Mia opgroef op de katholieke begraafplaats in Halsteren. Kennelijk was de recherche ook in haar geval gaan twijfelen aan de doodsoorzaak. Een opgraving is ingrijpend en gebeurt niet zo vaak, zeggen kenners. Dan moet er wel wat aan de hand zijn.

Maar de resultaten van de opgraving zijn nog niet bekend. Een paar weken later werd naar buiten gebracht dat Chris zijn dood 'onnatuurlijk' was en volgde de arrestatie. Donderdagmiddag meldde het OM dat de aanklacht moord is.

De verdachte is intussen verhoord. Het ligt voor de hand dat haar hele leven én klantenbestand onder een vergrootglas ligt. En de politie zal uiteindelijk ook naar andere sterfgevallen in haar omgeving gaan kijken, al is het alleen maar uit voorzorg.

Intussen wordt er op straat verder gespeculeerd. Is Chris vergiftigd? Of is het misschien toch één groot misverstand? Dat laatste lijken steeds minder mensen te geloven.

