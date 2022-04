Veel meer geweld achter voordeuren dan bekend: 'Topje van de ijsberg'

Van de trap gevallen, onderuit gegleden in de kelder of hoofd gestoten tegen een openstaande deur. Zo maar wat smoezen waarmee vrouwelijke slachtoffers mishandelingen in huis verhullen voor de buitenwereld. Slechts af en toe komt het tot een veroordeling voor huiselijk geweld. Zo kreeg donderdag een 53-jarige Eindhovenaar vijf jaar cel opgelegd voor het jarenlang mishandelen van twee ex-vriendinnen.

Volgens Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie, is het aantal bekende gevallen van huiselijk geweld slechts een topje van de ijsberg. Dat baart haar zorgen. "In werkelijkheid gaat het om vele duizenden gevallen van huiselijk geweld, maar die blijven achter de voordeur."

Volgens Rutgers komt huiselijk geweld overal voor. "In alle buurten, in alle wijken. Het gaat erom dat we het met elkaar willen zien en het bespreekbaar durven te maken. Het is voor zelfs voor slachtoffers al een drempel om aangifte te doen. Zij leggen soms de schuld bij zichzelf neer, soms daartoe aangezet door de daders."

Ander probleem: "Voor de buitenwereld is het ook een drempel om een vermoeden van huiselijk geweld te melden. Het melden is juist van belang om slachtoffers te beschermen en om te zorgen dat het huiselijk geweld stopt."

Geen exacte cijfers

Rutgers kan en durft geen exacte aantallen van huiselijk geweld te noemen. "We hebben onvoldoende zicht op de grootte van het probleem. In 2021 hadden we in Oost-Brabant zo'n 650 strafzaken waarbij huiselijk geweld een rol speelde. Dit is slechts een fractie van het totaal. En dat is zorgwekkend."

De oplossing om meer dan het topje van de ijsberg in beeld te krijgen, ligt niet voorhanden. "We moeten er meer met elkaar over durven te spreken, zodat het zichtbaar wordt wat onzichtbaar is. Dat moet ook tot meer meldingen leiden van huiselijk geweld."

Stoppen van geweld

Het beschermen van de slachtoffers en het stoppen van geweld zijn voor de hoofdofficier de hoofddoelen van de meldingen. "De meldingen hoeven niet per se te leiden tot strafzaken. Het bewijs in dergelijke zaken is soms ingewikkeld. Er is vaak niemand bij. Daarnaast spelen machtsverschillen tussen dader en slachtoffer ook een rol."

Rutgers beschrijft dat justitie samenwerkt met onder meer met gemeenten, politie, Veilig Thuis, reclassering en Slachtofferhulp om in problematische situaties maatwerk te leveren. "Het doel is om het slachtoffer te beschermen en daders te laten inzien dat agressie niet de oplossing is. De oplossing kan hulpverlening zijn, maar het zou ook een strafzaak kunnen worden."

LEES OOK: Vrouwen zwaar mishandeld en drugssmokkel in geduwd: man 5 jaar de ce