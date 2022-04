112-nieuws: fietser aangereden in Breda • man rookt joint: rijbewijs kwijt

15.27

Op verschillende snelwegen in Brabant staan vrijdagmiddag files. Zo is er op de A16 van de Belgische grens richting Rotterdam een ongeluk gebeurd bij Breda. Een rijstrook is open, verkeer krijgt daar te maken met zo'n drie kwartier vertraging.

Ook op de A58 staan files in verschillende richtingen. Van Breda naar Eindhoven staat zo'n 18 kilometer file, wat leidt tot bijna een halfuur vertraging. Van Tilburg richting Breda staat ook ruim tien kilometer.

Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen komt ook in de file terecht. De ANWB raadt bestuurders aan omte rijden via Bergen op Zoom over de A58 en A4.