112-nieuws: motorrijder breekt been na val • Paaspop veroorzaakt files

18.15

Een 19-jarige gevangene is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. De steekpartij werd om half vier gemeld, daarna bleef het urenlang onduidelijk wat er precies was gebeurd. Bij de steekpartij is ook een 20-jarige gewond geraakt. Een 18-jarige gevangene is als verdachte aangehouden door de politie. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.