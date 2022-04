112-nieuws: veel schade bij botsing Best • man rookt joint: rijbewijs kwijt

8.30

De Udense politie heeft donderdagavond het rijbewijs van een man afgepakt. De bestuurder gaf aan dat hij een joint had gerookt. Hij testte uiteindelijk positief op het gebruik van THC en amfetamine.

De auto van de man is in beslag genomen, omdat hij vaker rondreed terwijl hij alcohol en drugs had gebruikt. Ook reed hij in het verleden met een ingevorderd rijbewijs, een ongeldig verklaard rijbewijs en met een rijontzegging. Het Openbaar Ministerie gaat zich buigen over de zaak, meldt een wijkagent op Twitter.