112-nieuws: vrouw gewond bij aanrijding • man rookt joint: rijbewijs kwijt

11.56

Een huis aan De Peij in Gemert is donderdag door de burgemeester voor een periode van drie maanden gesloten. In dit huis werd 10 marat bijna dertien kilogram aan henneptoppen ontdekt. Na onderzoek werd een verdachte aangehouden. Deze moet zich later verantwoorden voor de rechter. De sluiting moet een onveilige situatie in het dorp voorkomen en zorgen dat het huis niet opnieuw gebruikt wordt voor drugsgerelateerde activiteiten.