19-jarige gevangene doodgestoken in jeugdgevangenis, 19-jarige opgepakt

Opnieuw incident in jeugdgevangenis Breda: mogelijk gewonden na steekpartij

Een 19-jarige gevangene is vrijdagmiddag overleden na een steekpartij in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Een tweede gevangene (20) is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En een derde gevangene (19) is aangehouden als verdachte. Het gaat om drie mannen.

De steekpartij werd rond half vier gemeld. Het bleef urenlang onduidelijk wat er precies was gebeurd. Veel politieagenten liepen in kogelwerende vesten op en rond het terrein. Ook een traumahelikopter landde bij de gevangenis. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Vaker onrust bij Den Hey-Acker

Het is niet voor het eerst dat Den Hey-Acker in het nieuws komt. Uitbraken, geweld en intimidatie zijn voor werknemers een terugkerend probleem. "Personeel voelt zich niet veilig", zei vakbondsbestuurder Yntse Koenen eerder tegen Omroep Brabant. Onlangs ontsnapte een 21-jarige gevangene uit de jeugdgevangenis in Breda. Hij had medewerkers van de gevangenis onder bedreiging van een wapen gegijzeld. Later kwam hij om het leven bij een vuurgevecht met de politie in België.