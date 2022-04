Paaspop op vrijdag, iedereen heeft er zin in en zó ziet dat eruit

Publiek bij Guus Meeuwis (foto's : Lobke Kapteijns). Volgende Vorige 1/5 Publiek bij Guus Meeuwis (foto's : Lobke Kapteijns).

Paaspop heeft vrijdag traditiegetrouw het festivalseizoen van 2022 geopend. Na twee jaar Pasen zónder Paaspop, staat iedereen te springen om los te gaan. Dit jaar geen paaseieren zoeken in eigen tuin, maar hop, de wei in bij Paaspop. Omroep Brabant is erbij en maakte een compilatie van die feestende festivalfans.

Lobke Kapteijns

Zeventien stages, 250 artiesten, drie dagen zon en bezoekers met enorm veel zin in een feestje. Het festival is drie dagen uitverkocht en herbergt dit jaar 35.000 toeschouwers per dag.

Vanaf drie uur vrijdagmiddag is het festivalterrein open. Op de nabijgelegen camping staan de eerste tentjes al in vol ornaat, met een lekker zitje voor de deur en de eerste pilsjes in de hand. Voor wie het festivalterrein op wil, moet vrijdagmiddag wel geduldig zijn, want binnenkomen gaat niet vanzelf. Je moet er op het hoogtepunt een wachtrij van zeker een uur voor trotseren. Maar dan heb je ook wat.

Want eenmaal op het festivalterrein val je meteen met je neus in de boter: op iedere hoek van het terrein wordt wel een feestje gevierd. Schommelen in een badkuip, tussen de bubbels, karaoke midden op straat of een dansje doen met de dj: alles kan.

Voor wie nog wat huiverig is voor corona, biedt ‘De Wasman’ hulp: hij wast in het voorbijgaan je handen met z’n mobiele wastafel. Rosanna uit België maakt er graag gebruik van. Ze is voor het eerst op Paaspop en vindt het met deze binnenkomst al meteen een topdag.

Britt (18) en Natasha (17) uit Heeswijk-Dinther hebben zojuist Guus Meeuwis in de Apollo aanschouwd. Britt is blij dat ze ‘m nu eindelijk eens live gezien heeft. “Mijn moeder ging er altijd heen, maar dan mocht ik niet mee. Nu is het me gelukt, dat is voldoening!” En ze heeft dan ook volmondig mee staan zingen, weet Natasha te vertellen.

Britt en Natasha

Lars en Sophie (afkomstig uit Breda en Tilburg) zijn samen met Elin, Thijn, Lara, Julia en Iris voor het eerst op Paaspop. Het samengestelde gezin heeft er een familie-uitje van gemaakt. “De spanningsboog is niet zo heel lang op deze leeftijd, maar er is genoeg te doen hier. Ook voor de kinderen. Maar het koelt inmiddels af, dus we gaan eten en dan naar huis", vertelt Sophie.

Lars, Sophie, Elin, Tijn, Lara, Julia en Iris

Patrick uit Doetinchem heeft in Schijndel de tijd van z’n leven. Hij is een trouwe Paaspopper en reist al jaren met Pasen naar het zuiden. Vorig jaar kampte hij met een flinke covid-besmetting en laatst heeft hij een knieoperatie ondergaan. Dat hij nu in een rolstoel zit, weerhoudt ‘m niet. “Dit is weer m’n eerste festival sinds jaren. Ik wilde Paaspop echt niet missen.” Hij houdt zich vrijdag nog even gedeisd, zodat hij zondagavond in de Thunderbolt kan genieten van AC/NDC. “Ik laat Chef Special vanavond lekker aan me voorbijgaan, zondag wil ik er staan.”

Patrick uit Doetinchem

Bij The Warehouse is het inmiddels dringen geblazen. Een stroom aan mensen staat er in de rij voor Willy Wartaal. Later op de avond volgt dj Paul Elstak en ook dan zal het niet anders zijn.