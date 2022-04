Nog snel even naar de supermarkt voor Pasen: 'Een eitje hoort erbij'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Veel mensen halen de dag voor Pasen nog wat lekkers in huis

De afgelopen twee jaar mochten we Pasen alleen in kleine kring vieren. Maar nu mogen we weer met de hele familie aanschuiven voor de paasbrunch en eitjes zoeken. En dus sloegen we, ondanks de hogere prijzen in de supermarkt, volop in.

Imke van de Laar Geschreven door

De winkelkarretjes rijden af en aan bij Albert Heijn in Kaatsheuvel. Veel mensen komen nog snel wat lekkers kopen voor Pasen. Bert Evers uit Dongen laat trots twee zakjes paaseitjes zien. "Ik was bang dat ze op zouden zijn, maar ik heb ze gelukkig toch gevonden." Al geeft hij lachend toe dat hij er waarschijnlijk niet van kan genieten. "Ik ga ze in de koelkast leggen. Maar voor ik de kans krijg er een op te eten zijn ze waarschijnlijk al weg, zo werkt dat."

Bert Evers met zijn net gekochte paaseitjes (foto: Imke van de Laar)

Bert is niet de enige die zich zaterdagmiddag nog naar de supermarkt haast. Een mevrouw die naar buiten komt met paas tompoucen in haar winkelmandje legt uit: "Volgens mij is het drukker dan normaal op zaterdag, Iedereen wil toch nog even wat lekkers halen. Het is ook zo gezellig dat we het na twee jaar weer met z'n allen mogen vieren!"

"De paaseitjes waren op. Maar gelukkig had ik die al eerder gekocht."

Een mevrouw met een hele volle kar loopt langs. "Morgen komt de hele familie eten," legt ze uit. "Dus ik heb zalm amuses gekocht en carpaccio, varkenshaasjes, sla, lekkere pudding en ijs." Het antwoord op de vraag waarom er geen paaseitjes in haar karretje liggen is simpel: "Ze waren op. Maar gelukkig had ik die al eerder gekocht. Dus de kleinkinderen kunnen gewoon komen zoeken." Ook het winkelwagentje van Peter Leemans uit Loon op Zand is tot de rand gevuld. "Als je met acht man bent moet je flink inslaan. Heel het gezin is morgen bij ons. Ik hoop dat we het paasontbijt lekker in de tuin kunnen doen." En daarna worden er traditiegetrouw eitjes verstopt. "Ondanks dat de kinderen ouder zijn vinden ze dat nog steeds leuk. Dus dat houden we erin, dat hoort erbij."

"Ik let niet echt op de prijzen, ik wil gewoon genieten met Pasen."