Wielrenner die zwaargewond raakte bij tractorongeluk is overleden

De wielrenner die eind vorige maand in Best onder een deel van een rijdende tractor terechtkwam, is zaterdag overleden. Dat meldt de politie. De man kwam onder een loodzwaar onderdeel, de vorenpakker, terecht nadat het afbrak. Wielermaatjes met wie hij fietste, bevrijdden hem toen nog.

De man maakte deel uit van een groep wielrenners van vereniging LTC 't Groene Woud uit Liempde. Het was nota bene de eerste avondrit van het seizoen, toen ze om tien over zeven over de Oude Baan in Best fietsten. In tegengestelde richting kwam een tractor. Op het moment dat de vorenpakker afbrak, stopte het landbouwvoertuig. Het onderdeel rolde door en de wielrenner kon het niet ontwijken.

Traumahelikopter

Al snel waren de brandweer, ambulances en politie er. Ook landde een traumahelikopter op een dichtbijgelegen weiland. De wielrenner is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdag overleed hij, zo laat de politie weten.

Een van zijn wielermaatjes vertelde er een dag na het ongeluk enorm geëmotioneerd over. "Het was enorme pech dat wij daar net op dat moment fietsten. Was dat ding twee seconden later afgebroken, dan was er niks gebeurd. Maar als we in een grote groep hadden gefietst, was het misschien nog erger geweest."

Oorzaak onbekend

Hoe de vorenpakker kon afbreken, is niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat nog onderzocht.

