Bekerwinnaars thuis ontvangen: kijk hier de huldiging van PSV terug

PSV-fans in afwachting van de kersverse bekerkampioenen in eigen stadion.

Wat was het een mooi feestje zondagavond laat in het Philips Stadion in Eindhoven. De kersverse winnaar van de KNVB-beker, PSV, werd er uitgebreid in het zonnetje gezet door de supporters die het er graag voor over hadden om hun toch al lange voetbaldag nog even te verlengen. Want dat PSV voor het eerst in de geschiedenis in de bekerfinale won van Ajax moest natuurlijk ook in het eigen stadion worden gevierd. Heb je de huldiging gemist of wil je deze gewoon nog een keer zien, kijk dan hieronder het hele feest terug.

Sandra Kagie Geschreven door