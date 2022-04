Emoties bij Cody Gakpo na bekerwinst: 'Ik ben ook gewoon fan van PSV'

Cody Gakpo was door het dolle heen toen zondag het laatste fluitsignaal klonk. Hij ging op zijn knieën, het hoofd en de handen verdwenen bijna in het gras van De Kuip. Naar een hoofdprijs was hij al langere tijd op zoek bij PSV. En nu was het moment dan eindelijk daar.

De 22-jarige Gakpo debuteerde in februari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Een droom die uitkwam voor de Eindhovenaar. Het was al blessuretijd in het duel met Feyenoord en meer dan een minuut was het niet. Maar het was de start van iets heel moois. PSV werd dat jaar kampioen en dus maakte de linkspoot zijn eerste huldiging als speler van het eerste elftal mee. Zondagavond volgde - eindelijk - de volgende.

Dat besef was er ook na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie. Aan de hand van Gakpo liet PSV de wedstrijd kantelen. In een paar minuten ging het van een 0-1 achterstand naar een 2-1 voorsprong. Gakpo maakte zelf de tweede PSV-treffer, dat bleek later de winnende. De combinatie van al die factoren zorgde voor een vreugde-uitbarsting. "We hebben een jaar lang hard gevochten. En persoonlijk ben ik ook fan van PSV. Als je dan een prijs wint, de beker - na tien jaar weer - komen er emoties los", zei de international na de wedstrijd.

Credits voor het winnen van de beker gingen vanuit Gakpo ook naar trainer Roger Schmidt. Het was al tien jaar geleden dat PSV het bekertoernooi wist te winnen. In de afgelopen jaren werd het vaak vroeg in het toernooi uitgeschakeld, door clubs als NAC Breda, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Roda JC. "De trainer zei altijd: dit is de makkelijkste prijs die je kan winnen. Je hoeft er maar vijf wedstrijden voor te winnen. Hij nam het heel serieus. Uiteindelijk hebben we de prijs gepakt, dus dat is goed.”

Schmidt noemde het seizoen voor PSV al geslaagd. Winst van de beker en nu tweede in de Eredivisie. De oefenmeester hoopt daar nog een stap te zetten, richting de titel. Voor Gakpo, die steeds nadrukkelijker in verband wordt gebracht met een transfer naar een topcompetitie, zou dat het seizoen helemaal afmaken.

Of het ook echt gaat gebeuren is de vraag, ook voor 'De Eindtovenaar'. "Het zou kunnen. Het zijn nog vijf wedstrijden. Wij moeten ze alle vijf winnen. We hebben het niet meer in eigen hand. Maar met vijf overwinningen voeren we de druk op. Misschien maken ze wat foutjes", wees hij naar Ajax. De verliezend bekerfinalist staat in de competitie vier punten los. Maar dat was zorg voor later, eerst moest de bekerwinst goed gevierd worden.

