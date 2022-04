Bekerzege geeft Willy hoop op titel: 'Misschien weegt dit door bij Ajax'

Het winnen van de KNVB-beker en de manier waarop PSV zondag Ajax klopte, geeft Willy van de Kerkhof nieuwe moed in de strijd om de landstitel. "Misschien weegt dit door bij Ajax", vertelde de coryfee van PSV maandagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Veel PSV-fans en voetbalanalisten stoorden zich na de wedstrijd aan Ajax-coach Erik ten Hag, die na de bekerfinale bleef beweren dat Ajax het meer verdiend had de beker te winnen. "Ik snap wat hij bedoelde", vertelde Willy op de radio. "Maar zo is voetbal nu eenmaal. De ene keer heb je wat minder geluk dan de andere keer. Maar die val van Dusan Tadic, waarop Erik doelde, was absoluut geen strafschop waard. Tadic ging veel te theatraal naar de grond."

Iemand die na de wedstrijd ook niet te genieten was, was Ajax-icoon Sjaak Swart. Willy kon het niet laten om na de wedstrijd even contact op te nemen met zijn oud-teamgenoot in het Nederlands elftal. Hoe Swart reageerde? "Haha, die was niet blij. Je kent Sjaak wel, he. Er was volgens hem maar een ploeg die zondag had gevoetbald. Ik zei: ja, dat was PSV! Maar daar was hij het he-le-maal niet mee eens, haha. Ajax had volgens hem een penalty moeten hebben, ze hadden met 5-1 moeten winnen... Maar hij heeft me wel gefeliciteerd."