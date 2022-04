PSV-fans dag later nog steeds dolblij: 'Ajax heeft niets meer te vertellen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 PSV-fans dolblij na bekerwinst: 'Ajax heeft nu niets meer te vertellen'

PSV heeft zondag de bekerfinale gewonnen van Ajax en dat heeft Eindhoven geweten ook. Een dag na het grote feest kunnen de fans hun geluk nog steeds niet op. Dat blijkt wel bij de PSV-fanshop in het centrum van de stad, waar de de drukte maandag onophoudelijk was. "Mijn stem is eindelijk weer een beetje terug."

Ron Vorstermans Geschreven door