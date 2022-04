Babygeluk compleet bij slechtvalken: alle eieren uitgekomen

Flinke gezinsuitbreiding bij het koppeltje slechtvalken dat in de toren van de Petruskerk in Vught broedt. Afgelopen maandag kwam het vierde en laatste ei uit. Via een webcam is het babygeluk live te volgen.

In drie dagen tijd kropen alle kuikens uit het ei. Een van de kleintjes redde het niet. Ondanks verwoede pogingen lukte het het jong niet zich te bevrijden uit de eierschaal. Daarop pakte het vrouwtje het kuiken op en vloog ermee weg.

De andere twee kuikens werden op vrijdag en zaterdag geboren. De slechtvalken zijn toegewijde ouders. Het vrouwtje houdt de kleintjes warm, terwijl het mannetje regelmatig lekkere hapjes komt brengen.

Ook gespot in Tilburg, Den Bosch en Liempde

De nestkast in de hoge kerktoren hangt er sinds 2017. Sinds het vorige broedseizoen bleef het slechtvalkkoppel in de buurt van de Petruskerk. Het vrouwtje is de afgelopen jaren ook gezien in Tilburg, Den Bosch en Liempde, blijkt uit de gegevens van de ring om de poot.

De camera in Vught is zeker niet de enige in Brabant waar live te zien is wat de slechtvalken uitvoeren. Er staan ook camera's in onder meer Eindhoven, Tilburg, De Mortel en Liempde. Via Werkgroep Roofvogels Nederland kun je in de verschillende nestkasten binnenkijken.

