Dood van Megan (15) is nog voelbaar in Breda: 'Het blijft een litteken'

De dood van de 15-jarige Megan op 19 augustus 2019 maakte een enorme indruk in de Bredase wijk Boeimeer. Het meisje werd door haar ex-vriendje met maar liefst 35 messteken om het leven gebracht. In Den Bosch dient woensdag het hoger beroep dat de verdachte heeft aangetekend, omdat hij strafvermindering wil. Dit tot grote ontsteltenis van de buurtbewoners: "De straf is nu al te laag."

De wijk Boeimeer in Breda ligt er vredig bij als het lentezonnetje zijn werk doet. De vogeltjes fluiten en de kinderen van de Petrus- en Paulusschool spelen een potje voetbal op een veldje. Bijna niets doet nog denken aan de tragedie die zich hier in augustus 2019 afspeelde.

De dood van Megan kwam keihard aan in de buurt en dat is ook de reden dat er sinds vorig jaar april op het speelveldje aan de Langendijk een speciaal 'Megan-bankje' staat. Een initiatief van de wijkraad. "Dit bankje heeft een verhaal en dat is geen leuk verhaal", zegt Paul de Kort, voorzitter van die wijkraad. "De dood van Megan is en blijft voor altijd een litteken in deze buurt. De impact was echt enorm groot en we willen haar dan ook blijven herdenken."

"Megan was een mooi en lief meisje", vertelt Nel bij het bankje voor het doodgestoken meisje. "Het kwam destijds heel hard aan en ik heb nog altijd een foto van haar in mijn telefoon staan. Ik weet niet wat het is, maar het blijft hangen."

Ook Leo, de vader van Megan, zit met regelmaat op het bankje. Hij komt ook even langs, maar kan op advies van zijn advocaat niet veel zeggen. Maar het verdriet dat de ouders van Megan logischerwijs nog dagelijks voelen, zal woensdag weer worden versterkt. Omdat de dader in hoger beroep is gegaan, volgt opnieuw een dag in de rechtszaal.