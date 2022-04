Jong PSV geeft in restant van lichtwedstrijd tegen ADO winst uit handen

Jong PSV heeft dinsdagavond in het restant van de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag een 0-1 voorsprong uit handen gegeven. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij bleef steken op een 2-2 gelijkspel. Ze passeert door het resultaat wel TOP Oss op de ranglijst en is nu twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag, dat in de slotfase fel aandrong, mag nog hopen op promotie naar de eredivisie.

Het duel werd in maart onderbroken, omdat toen de stroom in het Haagse Car Jeans Stadion was uitgevallen. Drie kwartier voor de aftrap viel het licht ook al uit. Ongeveer anderhalf uur later leek het probleem te zijn opgelost en kon de wedstrijd alsnog beginnen. Na 26 minuten werd het andermaal donker en werd het duel gestaakt. In dat halfuurtje had supertalent Johan Bakayoko Jong PSV aan de 0-1 voorsprong geholpen.

De wedstrijd van dinsdagavond begon andermaal met vertraging, omdat …één van de lichtmasten niet optimaal functioneerde. Even leek het erop dat een stroomstoring de twee teams weer parten zou spelen. Scheidsrechter Clay Ruperti durfde het echter wel aan.

Thomas Verheydt maakte in de 55e minuut gelijk. Nigel Thomas zorgde er 5 minuten later voor dat Jong PSV weer aan de leiding ging. Het was opnieuw ADO-topscorer Verheydt - hij is deze competitie al goed voor 29 treffers - die het evenwicht herstelde. Hij was overigens de enige speler die van Ruperti een gele kaart kreeg.

LEES OOK: Duel Jong PSV definitief gestaakt na stroomstoring, Eindhoven wint van VVV