Helmondse voedselbank gaat dicht: 'We moeten het gezonde eten zelf kopen'

Voedselbank van Marlies moet noodgedwongen de deuren sluiten

Stapels pakken met kerstkransjes. Of van die heerlijke grote chocoladekoeken. Bij Stichting Hart voor Minima in Helmond komen ze erin om. Ze zijn er ook blij mee, maar het gezonde voedsel is er niet meer. Verse groenten en fruit worden niet meer gratis aangeleverd bij de stichting. Het tekort is zo erg, dat de oprichters, Miranda en Patrick Verkoelen, hebben besloten ermee op te houden. "We wilden mensen vitaminen geven", zegt Patrick.

Ruim zeven jaar geleden begonnen ze met hun stichting. De Helmonders waren zo dankbaar voor de voedselbank van Miranda en Patrick, dat het echtpaar bij Omroep Brabant werd uitgeroepen tot Brabanders van het Jaar. Honderden gezinnen hielpen ze uit de brand. Maar de laatste jaren moest de stichting met de vrijwilligers alles uit de kast halen om nog een beetje fatsoenlijk voedsel binnen te halen. Normaal gesproken leverde de Jumbo de gezondere etenswaren. Maar in veel supermarkten wordt het gezondere voedsel dat weggegooid dreigt te worden nu verkocht om voedselverspilling tegen te gaan. De stichting vist daarom vaak achter het net. "We zijn altijd heel dankbaar geweest voor de Jumbo. Maar nu is het helaas zo dat we het zelf moeten kopen en we weten hoeveel producten tegenwoordig kosten."

"We zullen er vrede mee moeten hebben."

Patrick en Miranda staan voor gezond eten, ze sluiten liever de deuren dan dat ze alleen maar koekjes en chocolade uitdelen. "Het is een hele discussie geweest", vertelt Patrick. "Waarbij ook de nodige tranen zijn gevloeid. Maar we zullen er vrede mee moeten hebben. Er komt wel weer iets op ons pad." De vrijwilligers van de voedselbank zijn erg ontdaan over de sluiting. "We hebben nog steeds dezelfde club als ruim 7 jaar geleden toen we begonnen", zegt Patrick. Ook krijgt de voedselbank veel reacties van gezinnen die ze ooit hebben geholpen. "En die dus nu weer zelfstandig zijn. Dat is dan wel mooi. Ze hebben een half jaar gebruik kunnen maken van onze producten. Daar hebben we het voor gedaan."

"Er is niets meer in Helmond."