Voedselbanken in het nauw: meer klanten, maar minder volle pakketten

Het aantal mensen dat zich meldt bij de voedselbank is de afgelopen weken toegenomen, maar het wordt steeds lastiger om al die voedselpakketten nog te vullen, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

We vroegen de voedselbanken in onze provincie of ze de laatste tijd meer, of minder afnemers zagen. 79% ziet een toename van mensen in de afgelopen zes weken. Gemiddeld steeg het aantal aanmeldingen met zo'n 15%. Tegelijkertijd geven de voedselbanken aan dat het steeds lastiger wordt om aan spullen te komen. 71% heeft hier moeite mee, een vijfde van hen geeft zelfs aan dat het niet meer lukt om de paketten nog te vullen.

'Too Good To Go'-app

Dat laatste is vooral te wijten aan het duurzamere gedrag van supermarkten. Door de stijgende prijzen worden (afgeprijsde) producten beter verkocht dan vroeger. Ook zouden supermarkten anders inkopen waardoor er minder of helemaal niets overblijft: "Sinds enige tijd zijn lege schappen geen doodzonde meer", zo merkt de voedselbank in Geldrop.

Ook bij de groentetelers is wat veranderd: door de hoge energiekosten benutten ze niet meer hun gehele ruimte, waardoor ze minder produceren, zo vertelt iemand van de voedselbank van Best en omstreken.

Het gebruik van de 'Too Good To Go'-app speelt ook een rol. Met die app kunnen supermarkten hun overschotten tegen een zacht prijsje aanbieden. Zo verkopen ze spullen die anders misschien bij de voedselbank terecht zouden komen. Bij de Helmondse voedselbank Hart voor Minima merken ze dat vooral fruit en groente om die reden nauwelijks meer geleverd worden. Ze hebben daarom besloten om te stoppen met hun voedselbank.

Speciale acties

Maar wie zijn de mensen die hier last voor hebben? De voedselbanken geven aan de laatste tijd veel 'nieuwe gezichten' te zien, met name Oekraïense vluchtelingen. Maar ook oude bekenden melden zich weer, bijvoorbeeld omdat ze in de problemen zijn gekomen door de stijgende energiekosten. Ook zelfstandige ondernemers die het moeilijk hebben maar koste wat kost niet de bijstand in willen, worden genoemd.

Als oplossing kiezen sommige voedselbanken er dan maar voor om zelf spullen 'bij te kopen', dit kan met het geld dat verdiend wordt met inzamelingsacties. Ook publieksacties in de winkels ('Koop een extra product voor de voedselbank') kunnen volgens de voedselbank in Breda iets bijdragen.

Aan de inzet van de medewerkers zal het niet liggen, zo geven meerdere voedselbanken aan nog beter hun best te zullen doen om aan spullen te komen. Een medewerker van de voedselbank in Eindhoven: "Wij zullen er alles aan doen om de voedselpakketten kwantitatief en kwalitatief op hoog niveau te houden."