Man die dreigde Amphia-personeel de strot door te snijden krijgt taakstraf

Het Amphia ziekenhuis in Breda.

Een man uit Oosterhout heeft vorig jaar september personeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda gedreigd neer te schieten of neer te steken. Ook waarschuwde hij hen thuis op te komen zoeken. Het is bij deze dreigementen gebleven, al heeft de 20-jarige man nog wel een beveiliger van het ‘Amphia’ een kopstoot gegeven. De politierechter in Breda legde hem woensdag een taakstraf van 50 uur op.