Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: man (28) uit Den Bosch opgepakt

Er is woensdag een 28-jarige man uit Den Bosch opgepakt in een groot drugsonderzoek. Zijn arrestatie is onderdeel van een reeks invallen in Nederland, Duitsland, België, Spanje en Paraguay. In totaal zijn er tientallen verdachten aangehouden.

Aanleiding voor de invallen is de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. In februari vorig jaar werd in de havens van Antwerpen en Hamburg 23.000 kilo cocaïne ontdekt. De drugs hadden Nederland als eindbestemming. De totale waarde van de lading was 600 miljoen euro.

Destijds werd een 29-jarige man uit Vlaardingen opgepakt. Hij is inmiddels veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor het smokkelen van drugs. Het onderzoek ging ondertussen op de achtergrond door. Dat resulteerde woensdag in invallen in meerdere landen. In onze provincie viel de politie binnen in panden in Den Bosch en Fijnaart.

'Belangrijke verdachte'

Een 28-jarige man uit Den Bosch is een van de drie verdachten die in ons land zijn opgepakt. Volgens De Telegraaf gaat het om Samir B. Hij zou hoofdverdachte in de zaak zijn. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid wil dat niet bevestigen. Wel zegt hij dat de Bosschenaar een ‘belangrijke verdachte is in het onderzoek’.

Op beelden op YouTube is te zien hoe zwaarbewapende agenten een huis binnenvielen. Er werd onder meer gebruik gemaakt van de Bearcat. Dit is een gepantserd voertuig dat wordt gebruikt bij dit soort invallen.

Er is woensdag 3,5 miljoen euro aan cash in beslag genomen. Van dat geldbedrag werd drie miljoen euro in een huis in Schiedam gevonden. Op vier huizen is beslag gelegd, waaronder een luxe villa in Spanje met een waarde van vijf miljoen euro.

Drugs in blikken met bouwplamuur

Een groot deel van de coke werd op 12 februari vorig jaar gevonden in de haven van Hamburg. Het ging om 16.000 kilo coke, verstopt in drie containers die afkomstig waren uit Paraguay. De drugs zaten verstopt in blikken met bouwplamuur.

In de haven van Antwerpen werd 7.000 kilo coke onderschept. Deze partij drugs zat verstopt in elf containers met ananas, inktvis en hout. De containers waren vanuit Panama onderweg.

Beelden van de invallen in Nederland: