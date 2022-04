Coby heeft de trouwring van haar Karel terug: 'Hadden hem nog niet gemist!'

Het leek even een zoektocht naar een speld in een hooiberg, toen Robbin Ruzette vorige week een trouwring vond op het terras van zijn restaurant het Ketelhuis in Tilburg. Met alleen een naam en een jaartal, 'Karel, 1969' begon hij de speurtocht om de geliefde van Karel haar ring terug te bezorgen. En met succes: Coby heeft de ring weer om haar vinger. Haar lief Karel is helemaal gelukkig.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, vertelt Karel, dat de ring nog niet eens werd gemist. "Hij was zo van haar vinger gegleden. We hadden nog niet eens gemerkt dat ze hem verloren was." Het was de dochter van Coby en Karel die haar ouders op de hoogte bracht, toen ze hoorde van de speurtocht van Robbin. "Blijkbaar is de hele familie rondgebeld. Ik ben wel heel blij dat de ring weer gevonden is."

"De ring past precies om haar vinger."