Na de grote brand: nieuw hoofdgebouw Beekse Bergen bijna af

De laatste lasjes worden gelegd, de vloeren geboend en de plantjes op tafel gezet. Bijna is het nieuwe hoofdgebouw van safaripark de Beekse Bergen gereed om gasten te ontvangen. Medewerkers zijn opgelucht, maar een feeststemming is het niet. De brand die het oude hoofdgebouw verwoestte, is niemand in de koude kleren te gaan zitten.

“Het rook hier een beetje naar barbecue, maar ik kwam er later pas achter dat er zo’n grote brand gaande was”, vertelt medewerker Justin Nagtegaal terwijl hij het stof van de gloednieuwe zwembadtegels bezemt. Die grote brand legde in juni 2021 het toenmalige hoofdgebouw van de Beekse Bergen volledig in de as. Justin werkt op dat moment al jaren in het animatieteam van het vakantiepark. Maar nu staat hij bouwstof te boenen.

Bijna een jaar later staan in het restaurant alle plantjes weer op tafel. Het zwembad nodigt weer uit voor een duik en in de aankomsthal staat een Jeep gereed om als pronkstuk te dienen. “Maar het is toch een beetje dubbel”, geeft woordvoerster Linda Engels toe. “We hadden de boel hier net vernieuwd. En toen kwam de brand. Dus we konden weer helemaal opnieuw beginnen.” Dag en nacht hebben medewerkers zich ingezet om zo snel mogelijk een nieuw gebouw op poten te zetten. Daar zijn nu alleen de finishing touches nog voor nodig en dan is het af. “Over een paar weken, is de bedoeling.”

“Het was even zuur, maar nu kunnen we ook door.”

"Maar het wordt geen groot openingsfeest", verklapt Engels. De brand was een bittere pil voor de medewerkers, dus houden ze het bij een bescheiden borrel. "Het was even zuur, maar nu kunnen we tenminste ook door. En we zijn wel heel trots op het resultaat."