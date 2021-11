Half jaar na brand Beekse Bergen verrijst nieuw hoofdgebouw

Bijna een half jaar nadat een brand het hoofdgebouw in Safaripark Beekse Bergen verwoestte, verrijst een nieuw exemplaar. Sinds enkele weken wordt eraan gebouwd. Het thema is, hoe kan het ook anders: “Afrika, natuur en strand.”

In het afgebrande gebouw zaten een restaurant, supermarkt en zwembad. Dit is straks ook allemaal weer te vinden in het nieuwe gebouw. Ook verhuist de receptie naar het nieuwe pand en er komt een binnenspeelplaats. Het nieuwe zwembad krijgt ook een nieuwe stroomversnelling en een speelgedeelte voor kinderen.

Toen de brand in juni uitbrak, was het pand net klaar voor het zomerseizoen. Manager Maikel Claassens: “Het was echt een enorme klap.” Er was niemand in het gebouw toen de brand uitbrak. 40 tot 50 brandweerlieden rukte uit om de brand gecontroleerd te laten uitbranden.

In deze video zijn beelden van de grote brand te zien.