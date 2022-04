NAC-fans opgelucht na afketsen City-deal: 'Ik heb een traantje gelaten'

De NAC-supporters zijn eensgezind; het afketsen van de City-deal is misschien wel het beste wat de club is overkomen. Ze zijn blij dat een lokale partij nu de beste papieren heeft om eigenaar te worden. 'Hopelijk kunnen we nu vooruit, Breda Vooruit!'

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

Levien den Boer, NAC-supporter en oud-voorzitter van supporterssite B-Side Rats, werd er donderdag emotioneel van, toen het nieuws bekend werd. "Het voelde heel onwerkelijk. Je rekent op dit besluit maar alles bleef onzeker. Er viel een grote last van mijn schouders. Het had mij meer dwars gezeten dan ik had gedacht. Ik heb een traantje gelaten."

"Ik heb zelfs vuurwerk gehoord en volgens mij zijn er ook wat feestjes gevierd."

De reactie van Den Boer geeft aan hoe erg de overnameperikelen leven onder de NAC-supporters. Ook Iwan Maters van Breda Loco's is gelukkig met het besluit van Stichting NOAD om een lokale partij naar voren te schuiven. "Ik ben daar heel blij mee. Wij als Bredanaars en NAC-supporters hebben niks met een sjeik. De opluchting is enorm. Ik heb zelfs vuurwerk gehoord en volgens mij zijn er ook wat feestjes gevierd." Voorzitter van de supportersvereniging Ad van den Bemt sluit daarbij aan. "Ik vind het een goede keuze van Stichting NOAD. Ik denk dat de juiste mensen nu gaan investeren in NAC. Hopelijk kunnen we groeien naar een plek in de middenmoot van de Eredivisie."

"Het verkoopproces is een lachertje."

Maar zover is het natuurlijk nog lang, want de verkoop is nog altijd niet rond. Maandenlang houdt de overname Breda en NAC al in de greep. "Het verkoopproces is een lachertje", zegt Maters. "Het is niet te beschrijven wat er allemaal is gebeurd. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk naar het einde van dit proces gaan." Volgens de supporter kan dat ook met deze partij. "Ik heb het idee dat iedereen hier achter staat. Hopelijk kunnen we nu echt vooruit, Breda Vooruit!"

"Ik verwacht dat het clublied constant gezongen gaat worden"

Die hoop deelt Van den Bemt. "Het hele proces heeft al veel te lang geduurd. Ik hoop dat de afwikkeling nu snel gaat, want het nieuwe seizoen staat al voor de deur." Maar eerst speelt NAC vrijdagavond nog een thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Den Boer verwacht een speciale sfeer. "Ik verwacht dat het clublied constant gezongen gaat worden. Dan maakt het bijna niet meer uit of we winnen van FC Dordrecht." Ook Maters kijkt uit naar de wedstrijd. "Ik verwacht veel ontlading op de tribunes. De suppoters zullen zich ongetwijfeld laten horen." Lees ook: Verkoop van NAC aan City Football Group gaat niet door na veto van NOAD Geen eigenaar, wél grote invloed: deze macht hebben voetbalsupporters