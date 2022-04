112-nieuws: Meisje geschept in Oosterhout • bosbrand in Budel

17.05

Een fietsster is zaterdagmiddag aangereden door een auto op de Heischoorstraat in Klein-Zundert. Ze is de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, het is niet bekend of ze ernstig gewond is geraakt.

Een opgeroepen traumahelikopter is later afgemeld en hoefde niet ter plaatse te komen. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd.