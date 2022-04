Jonge onderneemsters Britt (12) en Jill (10) vangen geld met eigen ijskar

Ze zijn nog wat te jong om voor een baas te werken, maar willen wel graag geld verdienen. Daarom startten de zusjes Britt (12) en Jill Selten (10) maar een eigen bedrijf. Ze schreven zich in bij de Kamer van Koophandel, kochten een bakfiets en vriezer en maakten zo hun eigen ijskar. Het openen van een zakelijke rekening bleek als minderjarige nog wel een hele opgave, maar ook dat is de meiden gelukt. Zaterdag trokken ze er met hun kar 'Troela's ijs' op uit.

Als het mooi weer is, gaan de ijszusjes meestal op pad. Zaterdag fietsen ze daarom naar een strandje bij Cuijk. Nadat Britt en Jill een mooi plekje hebben gevonden, luiden ze een grote bel om mensen te laten weten dat de ijskar er staat. Het is een paar minuten wachten, maar al snel melden de eerste klanten zich. "We hebben heel veel smaken, zoals chocolade, mango en aardbei", vertelt Britt. Met een brede glimlach schept ze samen met zusje Jill de hele middag bolletjes ijs voor iedereen.

Het idee om een eigen bedrijf te starten, kwam voor de zusjes afgelopen winter. "We wilden geld verdienen, maar zijn nog te jong om voor een baas te werken. Maar een eigen bedrijf mag wel", vertelt Britt. Op Marktplaats vonden de meiden al snel een oude bakfiets en een vriezer. "We hebben de kar in de winter gebouwd."

Twee weken geleden maakten de ijszusjes hun eerste ritje met 'Troela's ijs'. "Het gaat als een speer. We hebben al veel geld verdiend", zegt Britt trots. Ze vinden het enorm leuk om te doen. "Het is heel gezellig. Je zit niet de hele tijd achter je telefoon, maar bent lekker buiten bezig. Dat is fijn." Daar sluit Jill zich bij aan: "Het is leuk dat er allemaal vrolijke mensen ijs komen halen."

Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel was een makkie voor de meiden, maar het krijgen van een zakelijke rekening bleek nog een hele opgave. Vanwege hun leeftijd was dat bijna onmogelijk. Ze wilden dat klanten met pinpas konden betalen, maar ook dat was ook nauwelijks te regelen. "Het was wel nodig, want hoe moet je anders belasting gaan betalen?", vertelt vader Joan. "Het was nog een hele zoektocht naar hoe we een rekening konden openen, maar uiteindelijk is het wel gelukt."